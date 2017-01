Cécile, reine de la punchline : "Moi je mange pour vivre, eux vivent pour manger !"  

Chez Claudia, les filles sont chargées de faire à manger. Cécile, la maman très stricte concernant l'alimentation, qui passe une semaine dans le peau de Claudia, chaperonne donc l'activité culinaire. Et au menu aujourd'hui, pâte à la carbonara et tiramisu. Vive les calories ! Cécile ne peut s'empêcher d'inspecter la composition des ingrédients, et pour elle, c'est beaucoup trop gras. Va-t-elle tout de même dîner ? La réponse est surprenante ! Découvrez-la sans plus attendre. — Rendez-vous mardi 10 janvier 2017 à 20h55 sur NT1.