Cécile rit jaune : « c’est tout mon opposé ! »

C’est le premier jour en Champagne-Ardenne près de Troyes pour Cécile qui découvre le cadre de vie de Claudia. Seule, elle s’avance d’un pas hésitant se demandant bien où elle a pu mettre les pieds, à la recherche d’indices de la personnalité de la maman. Et c’est quand elle pénètre dans un bureau que tout prend son sens ! Entre rires nerveux et stupéfaction, regardez la réaction de Cécile ! - Extrait de « On a échangé nos mamans » diffusé le mardi 10 janvier sur NT1, à (re)voir sur MYTF1.