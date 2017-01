Chez Cécile, on ne jure que par les protéines !  

Au cœur de la montagne en Isère, dans un hameau à 1500 mètres d’altitude, c’est le premier réveil à l’aube pour Claudia. C'est chez Cécile, Yannick et Amel, qu'une première journée l’attend. Epicurienne et bonne vivante par nature, Claudia aime profiter de la vie et manger ce qui lui plait fait partie de sa philosophie de vie. Affamée dès sa sortie du lit, elle rêve de viennoiseries mais à son arrivée à table elle déchante : Yannick la met au parfum, dans la famille, le matin, on mange des protéines en vue d’une longue séance de sport … Regardez la réaction de Claudia ! - Extrait de « On a échangé nos mamans » diffusé le mardi 10 janvier sur NT1, à (re)voir sur MYTF1.