Chez Nathalie, c’est pâté au petit déjeuner !  

Près de Nîmes, c'est le deuxième jour pour Carole dans la peau de Nathalie. Et à l'occasion du petit déjeuner en famille, la maman très regardante sur l'hygiène va enfin élucider le mystère du frigo. Lors de sa visite des lieux, elle avait en effet été interloquée par une substance non identifiée. Et ce matin, les enfants de Nathalie lève le voile : il s'agit en réalité du « pâté-petit déjeuner » avec lequel ils adorent se sustenter. Carole en a des haut-le-cœur.