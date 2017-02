Confrontation ! Thomas trouve qu’Alicia ne fait pas assez le ménage  

Tout le monde est réuni, le temps du bilan est donc arrivé. Chacun va pouvoir se dire ce qu’il a pensé de l’expérience. Thomas se lance et reproche à Alicia de ne pas assez faire le ménage chez elle. Il a en effet surpris du bazar qui régnait lorsqu’il a découvert sa maison. Alicia rit jaune et rétorque que le domicile de Thomas ressemble à une maison témoin. — Extrait de l’émission « On a échangé nos mamans » diffusée le mardi 7 février sur NT1, à (re)voir sur MYTF1.