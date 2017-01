Daniel regrette déjà le départ de sa femme  

Près de Béziers, Jessica la working girl, qui prend la place de Sylvie le temps d’une semaine, doit d’ores et déjà relever un défi de taille : préparer le dîner. Chez elle, son mari s’occupe de tout. La tâche est donc bien compliquée pour cette maman qui n’a pas l’habitude de cuisiner. Cerise sur le gâteau, Daniel, le mari macho de Sylvie, est affamé, il attend de pied ferme le repas. Mais lorsque la préparation de Jessica apparaît sur la table, il déchante. « Ce n’est pas cuit », lance-t-il devant une Jessica qui rit jaune. Daniel avouera plus tard qu’il regrette déjà le départ de sa femme. Regardez ! — Extrait du programme « On a échangé nos mamans » diffusé le 31 janvier 2017 sur NT1, à (re)voir sur MYTF1.