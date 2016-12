Découvrez Carole et Nathalie : deux mamans aux antipodes l'une de l'autre  

Nathalie est une maman décontractée à la tête d'une famille nombreuse animée ! Chez elle, c'est priorité au plaisir et surtout pas aux prises de tête ! Carole est une maman stricte qui tient à tout maîtriser : le temps et le rangement… Quitte à passer à côté de bons moments avec ses enfants… Pendant une semaine, ces deux mamans que tout oppose vont échanger leurs maris et leurs enfants, elles n'auront plus aucun lien avec leur famille. Les 3 premiers jours, Nathalie et Carole vont devoir vivre selon les habitudes de l'autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans…Puis, les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Les familles n'auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes. A la fin de la semaine les couples vont faire le bilan de leur expérience. Rendez-vous mardi 3 janvier 2017 à 20h50 sur NT1.