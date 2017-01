Demain à 20h50 sur NT1, Carole ne sait comment gérer les enfants de Nathalie  

Pendant une semaine, Carole et Nathalie troquent leur place. En effet, ces deux mamans que tout oppose vont échanger leurs maris et leurs enfants, elles n'auront donc plus aucun lien avec leur famille. Et cela paraît plutôt compliqué pour Carole qui ne sait comment gérer les enfants de Nathalie, plutôt turbulents dans les rayons du supermarché. Et lorsque le papa s'y met aussi, c'est un véritable cauchemar. Regardez ! — Retrouvez "On a échangé nos mamans" mardi 3 janvier à 20h50 sur NT1.