Emission exceptionnelle ! Mardi 24 janvier à 20h55 sur NT1, deux papas échangent leur famille !  

Pour la première fois, ce ne sont pas deux mamans mais deux papas qui vont échanger leur famille. Pendant une semaine, deux papas que tout oppose vont être confrontés à des modes de vies et d'éducation très différents en échangeant leurs familles. À la fin de l'expérience, les couples feront le bilan de la semaine passée et découvriront en images ce que leurs enfants ont fait ainsi que leur conjointe durant leur absence.Cette immersion dans un nouvel univers incitera-t-elle les familles à changer leurs habitudes ? De l'humour et de vives émotions sont au programme de cette nouvelle saison de " On a échangé nos mamans ". Rendez-vous mardi 24 janvier à 20h55 sur NT1.