Emotion : « C’est ma fille, je veux pas qu’elle grandisse… »

Il est temps pour Claudia et Cécile de retrouver leur famille. Mais avant, les mamans ont beaucoup de choses à se dire et reviennent sur ce qui les a marquées pendant cette expérience unique. Ainsi, elles ouvrent leur cœur et parlent de sujets sensibles, tels que les clans dans la famille de Claudia ou encore l’obsession du sport dans la vie de Léa. Des sujets qui émeuvent beaucoup Cécile … Regardez ! - Extrait de « On a échangé nos mamans » diffusé le mardi 10 janvier sur NT1, à (re)voir sur MYTF1.