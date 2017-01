Mardi 17 janvier : découvrez Marie-Laure, une maman vraiment trop cool !  

Marie Laure est une maman célibataire qui élève ses enfants dans la liberté et la confiance la plus totale …. A la maison, chacun vit à son rythme, et surtout fait ce qu'il veut ! A commencer par Marie Laure qui privilégie toujours son plaisir personnel aux corvées domestiques.Valérie est une maman surprotectrice… Ses enfants, elle les surveille comme le lait sur le feu, qu'ils aient 6 ans ou même 14 ans ! Chez elle, ça file droit : Valérie est avant tout une maman et pas une copine ! Rendez-vous mardi 17 janvier 2017 à 20h55 sur MYTF1.