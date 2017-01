Mardi 31 janvier sur NT1, Jessica et Sylvie troquent leur place  

Mardi 31 janvier à 20h55 sur NT1, découvrez Jessica, une maman copine, active et fière de l'être : chaque jour, c'est elle qui part travailler. Hugo, son compagnon, gère la maison. De l'autre côté du spectre se trouve Sylvie, une mère au foyer dans la plus pure tradition. Dans la vie, ses priorités sont sa famille ... et sa maison. C'est une mère poule exigeante et aux petits soins pour ses deux fils, mais aussi pour son mari Daniel plutôt macho ! La mère au foyer stricte saura-t-elle lâcher prise dans une famille où l'homme fait tout à la maison ? la maman indépendante parviendra-t-elle à dompter une famille de machos de père en fils ? Cette expérience unique va-t-elle les bouleverser ou les conforter dans leur mode de vie ? La réponse très prochainement !