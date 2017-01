Mardi à 20h55 : découvrez Cécile et Claudia, les mères que tout oppose  

Cécile est une maman exigeante qui ne plaisante pas avec l'éducation… Cette rigueur, Cécile la met au service de sa passion : le body building. Elle le pratique tous les jours avec Yannick, son futur mari, en vue de décrocher le titre de Miss Bikini !Un quotidien fait de discipline et de règles, pas toujours facile à accepter pour sa fille Léa.Claudia est une maman épicurienne, qui ne se prive jamais et assume ses rondeurs… Coquette en toute circonstance, elle préside le Comité Miss XL de sa région.Chez elle, c'est priorité au plaisir et surtout pas aux prises de tête ! Réussiront-elles à s'accommoder au quotidien de l'autre ? Pour le savoir, rendez-vous mardi 10 janvier à 20h55 sur NT1.