On a échangé nos mamans - Carole vs Nathalie  

Valérie et Nicolas sont les heureux parents de cinq enfants : Emma, 14 ans, Quentin, 12 ans, Lilou, 9 ans, Mégane, 8 ans et Mélie 3 ans. Valérie est une maman sympathique, plutôt cool voire baba cool... Elle entretient une relation fusionnelle avec Mélie, à tel point qu'elles dorment ensemble toutes les nuits. Pendant ce temps, Nicolas dort dans un lit à côté et aimerait que cela change afin que le couple retrouve plus d'intimité. Valérie, de son côté, ne fait aucun effort physique et l'apparence compte peu pour elle. Nathalie est une maman de trois enfants : Aurélie, 18 ans, Julie, 13 ans et Nicolas, 10 ans. Nathalie se décrit comme quelqu'un d'entier, droit et franc, si quelque chose ne lui plait pas, elle ne se gêne pas pour le faire savoir. Intransigeante et autoritaire à la maison, Nathalie est également dure avec ses enfants et impose plusieurs règles de conduite très strictes. Pendant une semaine, ces deux mamans que tout oppose vont intégrer leur nouveau foyer. Les 3 premiers jours, Valérie et Nathalie vont devoir vivre selon les habitudes de l'autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans... Valérie arrivera-t-elle enfin à couper le cordon avec sa dernière fille ? Comment Nathalie supportera-t-elle ce mode de vie très cool chez Valérie ? Cette expérience unique va-t-elle les bouleverser ou les conforter dans leur mode de vie ?