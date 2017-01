On a échangé nos mamans  

Cécile est une maman exigeante qui ne plaisante pas avec l'éducation… Cette rigueur, Cécile la met au service de sa passion : le body building. Elle le pratique tous les jours avec Yannick, son futur mari, en vue de décrocher le titre de Miss Bikini !Un quotidien fait de discipline et de règles, pas toujours facile à accepter pour sa fille Léa.Claudia est une maman épicurienne, qui ne se prive jamais et assume ses rondeurs… Coquette en toute circonstance, elle préside le Comité Miss XL de sa région.Chez elle, c'est priorité au plaisir et surtout pas aux prises de tête !Pendant une semaine, ces deux mamans que tout oppose vont échanger leurs maris et leurs enfants, elles n'auront plus aucun lien avec leur famille. Les 3 premiers jours, Claudia et Cécile vont devoir vivre selon les habitudes de l'autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans…Puis, les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Les familles n'auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes. A la fin de la semaine les couples vont faire le bilan de leur expérience. Une maman très disciplinée arrivera-t-elle à partager le quotidien d'une famille de bons vivants ? Et une maman qui privilégie toujours son plaisir s'épanouira-t-elle au sein d'une famille où la rigueur et l'effort font loi ?Cette expérience unique va-t-elle les bouleverser ou les conforter dans leur mode de vie ?