La petite Léa émerveillée par la surprise de Claudia  

C’est le deuxième pour Claudia qui applique désormais ses règles à la famille de Cécile. Aujourd’hui, elle a souhaitait passer du temps avec la petite Léa, une petite fille isolée géographiquement et qui a pour seuls amis son chien et son cochon nain. La passion de son beau-père Yannick et de sa mère Cécile pèse sur la petite fille qui n’entend parler que de sport à longueur de journée… C’est pourquoi Claudia a décidé de lui offrir une activité de son âge qui la remplie de joie ! Regardez ! - Extrait de « On a échangé nos mamans » diffusé le mardi 10 janvier sur NT1, à (re)voir sur MYTF1.