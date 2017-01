Yannick : "ma femme elle se plaint jamais !"  

En Isère, c’est le début du troisième jour pour Claudia dans la famille de Cécile. Et dans la continuité de ce qu’elle a vécu jusqu’à maintenant, Yannick lui annonce que ce matin, c’est randonnée pendant … 4 heures ! Une annonce qui lui fait froid dans le dos mais qui ne la décourage pas. En effet, Claudia fait tout son possible pour suivre le rythme effréné de cette famille. Dans la montagne, malgré sa bonne volonté, Claudia, peu sportive, a bien du mal à cacher ce qu’elle pense et se plaint au grand désespoir de Yannick qui lui lance « ma femme elle se plaint jamais ! ». Une remarque qui lui cloue le bec ! Regardez ! - Extrait de « On a échangé nos mamans » diffusé le mardi 10 janvier sur NT1, à (re)voir sur MYTF1.