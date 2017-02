Super Nanny s’engage contre le cancer

Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Ambassadrice de l’association Gueriduncancer , Sylvie Jenaly, alias Super Nanny, a à cœur de promouvoir la lutte contre cette maladie qui touche près de 2 500 enfants et adolescents chaque année. A l’occasion de la journée internationale des cancers de l’enfant, la célèbre nounou a partagé une vidéo aux côtés de son équipe de tournage : "Le 15, c’est la journée mondiale des enfants malades, on vous fait une petite vidéo avec mon cadreur, ma réalisatrice, mon assistant, mon ingé-son, a-t-elle expliqué. On soutient évidemment cette journée et l’association dont je suis l’ambassadrice, Gueriduncancer… Victoire contre le cancer."

Ce n’est pas la première fois que Super Nanny vient en aide aux enfants victimes de graves maladies. Le 2 novembre dernier, elle était dans le sud de la France au service oncologie de la Timone pour rendre visite aux enfants. L’occasion pour elle de se confier sur cette cause qui lui tient tant à cœur : "On ne le sait pas assez, mais il a beaucoup de rémissions, mais aussi de guérisons du cancer, nous avait-elle confié. On le sait, dans le protocole de guérison, le moral, l’entourage aident beaucoup à affronter la maladie." Une façon pour elle de donner de l’espoir à ceux qui souffrent.