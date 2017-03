Super Nanny sort les gants de boxe pour le Gala International de Boxe Thaï "Muay Thaï Spirit" !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Sylvie Jenaly a le cœur sur la main. La Super Nanny qui officie sur NT1 prend de son temps pour une association qui lui tient à cœur et dont elle est la présidente depuis plusieurs années : Gueriduncancer. "Eric et Laure Schneider, qui ont créé l'association privilégient les moments de partage", nous confie-t-elle en exclusivité. Et d'ajouter : "cette association parle d'espoir. On veut apporter de l'espoir à tous ces enfants malades, afin qu'ils guérissent".

Celle qui vient en aide aux familles en difficulté sera au BMTC d'Issy-les-Moulineaux vendredi 5 mars à l'occasion du Gala de Muay Thaï Spirit organisé pour les 10 ans du club. Le prix du billet d'entrée est compris entre 8€ et 50€ par personne, selon le pack sélectionné. Sachez que pour chaque ticket acheté, 2€ sont reversés à l'association Gueriduncancer. Très active sur les réseaux sociaux, Super Nanny a posté un message aux internautes, afin de les convier à cette soirée musclée à la découverte de cet art martial thaïlandais ancestral. Sylvie Jennaly prévient, "les portes ouvrent à 16h30 et le combat de Muay Thaï débutera à 19h30 et se terminera aux alentours de 00h00".





"Venez nous rejoindre pour cette belle soirée dont tous les bénéfices seront en faveur de Gueriduncancer qui n'a de cesse d'œuvrer et de se battre pour tous nos petits guerriers, pour la recherche, pour améliorer les conditions hospitalières des enfants, les maisons de parents, les familles, chaque week end, chaque jour, Laure et Eric sont sur le pied de guerre pour apporter de l'Espoir au enfants au travers de leurs 1000 actions. Je suis fière de les soutenir dans mon rôle d'ambassadrice", écrit-elle. Ce n'est pas la première fois que Super Nanny donne de son temps pour son association. Il y a peu, elle a parrainé les 10 km des foulées de Blanzy et a présidé une course reliant Nice à Marseille. Le but : récolter des fonds pour Gueriduncancer.

