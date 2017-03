Futé, Léo joue au petit garçon exemplaire face à Super Nanny  

Super Nanny est appelée à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados où vivent Thomas, Sylvie et leurs deux enfants : Léo, 5 ans et Alicia, 2 ans. Le petit garçon a très mal vécu l’arrivée de sa sœur, il en est même devenu agressif, colérique et capricieux. Des problématiques obligeant Sylvie et Thomas à faire appel à Super Nanny, qui arrive tout juste pour assister au réveil des enfants. À la surprise générale, et surtout de sa mère, Léo, à peine éveillé, adopte un comportement exemplaire. Il décide de faire son lit, petit déjeune calmement et se brosse les dents sans rechigner. Il suit donc un modus operandi judicieux afin de se faire bien voir par l’experte aux lunettes rouges. Mais cette dernière n’est pas dupe. Sylvie, de son côté, ne reconnaît plus son fils et fond en larmes. Regardez ! — Extrait de l’émission « Super Nanny » diffusée le samedi 11 mars 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.