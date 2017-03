INÉDIT ! Samedi à 16h00 sur TF1, Super Nanny relève un nouveau défi  

Elle est de retour ! Super Nanny vient en aide à une nouvelle famille samedi 11 mars à 16h00 sur TF1. En effet, pas toujours simple d'éduquer ses enfants et de jongler entre autorité et complicité. Alors, quand la situation bascule dans l'insoutenable, que les difficultés s'enchaînent au quotidien pour gérer les enfants trop turbulents, une solution s'impose : faire appel à Super Nanny. Pour ce numéro inédit, elle volera au secours de Sylvie et Thomas, qui ont bien du mal gérer leurs deux enfants : Léo, 5 ans et Alicia, 2 ans. Regardez !