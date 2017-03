Nathanaël VS sa mère : le bras de fer  

C’est les vacances certes, mais ce n’est pas une raison pour négliger les devoirs. Sonia demande alors à son fils de la rejoindre à table pour commencer à travailler, le tout supervisé par ses soins. Nathanaël n’y met pas du sien, mais vraiment pas. Devant le manque d’implication de ce dernier, elle l’admoneste et lui impose de tout recommencer. C’en est trop ! Nathanaël s’offusque, s’énerve et n’hésite chahuter sa mère. Débute alors un véritable bras de fer entre les deux protagonistes. A terme, Sonia fond en larmes. Super Nanny, ayant assisté à la scène sans mot dire, agit enfin et la console. Comment va-t-elle rasséréner le quotidien de cette famille ? — Extrait de l’émission « Super Nanny » diffusée le samedi 18 mars 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.