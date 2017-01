Super Nanny - Avec 10 enfants à la maison, on ne s'en sort plus !  

Michèle et Jean sont à la tête d'une famille très nombreuse puisqu'ils sont parents de 10 enfants ! Si dans les premières années tout se passait bien, àpartir de la naissance du 5ème enfant de la famille, les choses ont commencé à se dégrader. Pourtant Michèle rêvait d'une famille nombreuse, et les naissances se sont donc succédées…Mais aujourd'hui, avec autant d'enfants, la situation est devenue incontrôlable : entre les disputes avec les aînés et les crises des petits, Michèle et Jean ne s'en sortent plus du tout. Ils ont baisséles bras et l'ambiance à la maison est explosive. Le défi pour Super Nanny : ramener harmonie et sérénité dans cette famille très nombreuse.