Super Nanny du 11 mars 2017 - Je ne sais pas dire non à mes enfants  

Pas toujours simple d'éduquer ses enfants et de jongler entre autorité et complicité. Alors, quand la situation bascule dans l'insoutenable, que les difficultés s'enchaînent au quotidien pour gérer les enfants trop turbulents, une solution s'impose : faire appel à Super Nanny.Avec vingt ans d'expérience à son actif, Sylvie Jenaly, nurse de choc et ancienne gouvernante au service de familles royales et de personnalités, est là pour apporter une nouvelle harmonie dans les familles, expliquer ce qui ne fonctionne pas, apaiser les tensions et proposer des solutions aux parents débordés. Cette semaine, Super Nanny intervient chez Sylvie, une maman qui cède tout à ses enfants et ne sait pas leur dire non… Résultat : aujourd'hui Alicia et surtout Léo se comportent comme deux petits rois à la maison et Sylvie a le sentiment d'être devenue leur esclave. Une situation que la maman vit de plus en plus mal : elle aimerait apprendre à imposer son autorité et ne plus céder à ses enfants, comme le fait Thomas, son mari. En désaccord complet avec l'attitude de sa femme, lui aussi trouve l'ambiance à la maison de plus en plus pénible. Le défi pour Super Nanny : apprendre à la maman à ne plus céder à ses enfants.