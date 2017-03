Super Nanny du 18 mars 2017 - Parents sur le tard, nous ne nous en sortons pas avec nos jumeaux  

Pas toujours simple d’éduquer ses enfants et de jongler entre autorité et complicité. Alors, quand la situation bascule dans l’insoutenable, que les difficultés s’enchaînent au quotidien pour gérer les enfants trop turbulents, une solution s’impose : faire appel à Super Nanny.Avec vingt ans d’expérience à son actif, Sylvie Jenaly, nurse de choc et ancienne gouvernante au service de familles royales et de personnalités, est là pour apporter une nouvelle harmonie dans les familles, expliquer ce qui ne fonctionne pas, apaiser les tensions et proposer des solutions aux parents débordés. Pendant une semaine, Super Nanny intervient dans des familles aux problématiques variées et applique des méthodes éducatives qui ont fait leurs preuves. Après une phase d’observation pour comprendre les dysfonctionnements au sein de la cellule familiale, Super Nanny passe à l’action et prend les choses en main. Sa ligne de conduite : inculquer des valeurs comme respect et politesse, imposer fermeté et discipline pour au final, retrouver le bonheur en famille.En couple depuis quatorze ans, Sonia et Sylvain ont eu beaucoup de mal à devenir parents. Ce n’est qu’après trois fécondations in vitro et cinq ans d’une longue attente qu’ils ont finalement accueilli leurs jumeaux, Maëlwenn et Nathanaël. Mais si leur bonheur a été immense, il a malheureusement été de courte durée… Car aujourd’hui les enfants multiplient les crises, qui sont très longues et impressionnantes. Parents très investis, Sonia et Sylvain ont lu des dizaines de manuels d’éducation pour tenter de trouver des solutions, en vain. Aujourd’hui, à 50 et 41 ans, ils sont épuisés.Le défi pour Super Nanny : redonner à Sonia et Sylvain le plaisir d’être parents et faire cesser les crises des jumeaux.