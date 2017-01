Super Nanny - Femme de marin, je n'ai plus aucun plaisir à être maman  

Usée par plusieurs années à gérer seule ses enfants pendant que son mari, marin cuisinier, multipliait les missions en mer, Mickaëlla est une maman à bout... Elle n’a plus aucune patience avec ses deux aînés et ne communique qu’en criant. En manque d’affection suite aux absences répétées de son mari, Mickaëlla accorde en revanche beaucoup d’attention à Zoé, sa petite dernière, qu’elle considère un peu comme son doudou ! Thomas, désormais affecté à un poste à terre, n’approuve pas le comportement de sa femme, mais ne s’impose pas pour autant en tant que père… Résultat : le couple n’a plus aucune communication et tout le monde est malheureux de la situation. Le défi pour Super Nanny : que Mickaëlla retrouve le plaisir d’être maman et que la famille retrouve le bonheur de vivre ensemble.