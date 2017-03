Quand Super Nanny passe, les problèmes s’effacent  

Super Nanny laisse Sylvie voler de ses propres ailes. Et force est de constater que cela se passe plutôt bien en son absence. Léo est apaisé. Les crises qui le caractérisaient tant ont disparu pour laisser place à un garçon d’une douceur inouïe. Le jour et la nuit donc… Devant les images montrant Sylvie et son fils plus complices que jamais au cours d’un petit-déjeuner en tête à tête, Super Nanny ne peut contenir son enchantement. Comblé, Léo témoignera l’affection qu’il porte à sa mère avec un très jolie « Je t’aime » tout droit du cœur. Regardez ! — Extrait de l’émission « Super Nanny » diffusée le samedi 11 mars 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.