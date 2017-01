Super Nanny - Notre petit dernier régente toute la maison !  

Déjà maman de 6 garçons nés d'un premier mariage, Nathalie a eu 2 autres fils depuis sa rencontre avec Patrick il y a 5 ans. Maman très protectrice, elle a toujours tout cédé ses enfants, mais aujourd'hui, avec le petit dernier, elle ne s'en sort plus du tout : à seulement 2 ans Erwann est devenu le roi de la maison ! Un roi particulièrement capricieux et jaloux : aucun de ses frères n'a le droit d'approcher celle qu'il considère comme SA mère à lui tout seul. Résultat : les fils aînés de Nathalie ne trouvent pas leur place à la maison, et tout le monde vit au rythme des caprices d'Erwann l'enfant roi. Le défi pour Super Nanny : faire cesser le règne d'Erwann l'enfant roi !