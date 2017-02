Super Nanny - Au secours mon mari est mon 3ème enfant  

Michaël et Gwenaëlle sont les parents de deux petits garçons particulièrement difficiles. Mais le vrai problème dans cette famille, c’est surtout que Michaël, le papa de 33 ans, est en pleine crise d’adolescence ! Il ne fait preuve d’aucune autorité à la maison et est le premier à dévaliser les réserves de sucreries ou à mettre la musique à plein volume.Résultat : Gwenaëlle, la maman, a la sensation d’élever 3 enfants ! Epuisée de gérer toute seule l’éducation de ses fils, elle aimerait que son mari devienne un papa adulte et responsable.Le défi pour Super Nanny : Aider Michaël à s’imposer en tant que père.