Super Nanny - Seule contre 5 garçons, je suis à bout !  

Maman de 4 garçons, Anne-Claude est la seule femme au sein de sa famille et le vit de plus en plus mal. En conflit ouvert avec son fils aîné, et peu soutenue par son mari, la jeune femme se sent inutile au sein de son propre foyer. Persuadée que les 5 hommes de la maison la considèrent comme la dernière roue de la charrette, elle n’arrive pas à imposer son autorité et se cache régulièrement pour pleurer. Le défi pour Super Nanny : que la maman arrive enfin à se faire respecter.