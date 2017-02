Une maman ne sait pas dire non à ses enfants - Super Nanny inédit - Samedi 11 mars à 16h05 sur TF1  

Super Nanny revient sur TF1 le samedi 11 mars à 16h05. Elle vient en aide à Sylvie, une maman qui cède tout à ses enfants, et ne sait pas leur dire non… Résultat : aujourd’hui Alicia, et surtout Léo, se comportent comme deux petits rois à la maison, et Sylvie a le sentiment d’être devenue leur esclave. Une situation que la maman vit de plus en plus mal : elle aimerait apprendre à imposer son autorité et à ne plus céder à ses enfants, comme le fait Thomas, son mari. En désaccord complet avec l’attitude de sa femme, lui aussi trouve l’ambiance à la maison de plus en plus pénible. Rendez-vous samedi 11 mars à 16h05 sur TF1 pour un épisode inédit de Super Nanny.