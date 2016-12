A la recherche de madame Noël  

Hope est une adorable petite fille, gentille, généreuse et pleine d'énergie. Elle vit à Las Vegas avec sa mère, Noëlle. Echaudée par ses précédentes relations, Noëlle ne croit plus en l'amour, ni au prince charmant, ni à la magie de Noël. Cette année, Hope ne veut pas de cadeau. Elle ne désire qu'une chose : que sa mère trouve l'amour auprès d'un homme qui la rendra enfin heureuse. Aux yeux de la petite fille, madame Noël est celle qui pourra l'aider à réaliser son souhait. Mais Hope est loin de se douter qu'au Pôle Nord, les choses ne sont pas aussi simples. Madame Noël se sent délaissée par son mari, et quand il oublie leur 500e anniversaire de mariage, c'en est trop pour elle ! Eternelle romantique, elle décide de partir à Las Vegas, bien décidée à aider la petite fille...