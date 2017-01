Amitié dangereuse  

Heather Romley n'a que 10 ans lorsqu'elle remporte son premier concours de chant. Huit ans plus tard, à l'Université, la jeune femme est toujours aussi talentueuse et participe à un groupe de musique avec son petit-ami, Simon. Un jour, elle fait l'agréable rencontre de Zanne, une jeune fille fragile qu'elle décide de protéger. A ce moment-là, Heather ignore que Zanne est une jeune femme émotionnellement perturbée et à l'esprit de compétition exacerbé qui cherche à se venger d'une amie d'enfance.