Il y a plusieurs millions d'années, une comète percute la Terre et cause la disparition des dinosaures. A l'aube de l'an 2000, un nouvel astéroïde se dirige vers la planète. En cas de choc, c'est une secousse de plus de 1000 fois Hiroshima qui pourrait mettre un terme à l'existence de la race humaine. Un déluge de feu et de flammes déferlerait alors sur la terre. Une hypothèse alarmiste ? Non, une réalité. Sous 48 heures, l'astéroïde tombera sur Kansas City...