Le courage de l'amour  

Jenny et Jay Barton ont tout pour être heureux : une réussite professionnelle exemplaire, une fille de six ans des plus mignonnes et un second enfant à venir. Mais la vie de la jeune mère bascule le jour de son accouchement, au cours duquel elle est victime d'une attaque cérébrale. Le nouveau-né s'en sort indemne, tandis que Jenny se voit immobilisée dans un fauteuil roulant jusqu'à la fin de ses jours. Devant l'incapacité de sa femme à s'occuper des deux enfants et d'elle-même, Jay est contraint de se consacrer exclusivement à sa famille.