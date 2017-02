De l'amour à la haine  

Deux coups de feu se font entendre dans un quartier résidentiel. Quelques minutes plus tard, la police encercle la villa d'où semble provenir les tirs. L'inspecteur Jack Liner est appelé d'urgence sur les lieux et découvre avec stupeur qu'il s'agit de la maison de sa fille Kathy... Quatre ans plus tôt, la vie de cette jeune fille sans soucis avait basculé. Lors d'une soirée, elle avait rencontré Jimmy : fiançailles, mariage, bébé. Mais derrière ce bonheur de façade, Kathy cachait un terrible secret depuis son mariage, Jimmy se montrait de plus en plus violent.