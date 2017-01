Disparue dans la nuit - Partie 1  

La petite Jaclyn Dowaliby a été enlevée dans sa chambre, en pleine nuit. Sa mère, Cyndi, et son beau-père, David, contactent la police. Cyndi met les enquêteurs sur les pistes du père biologique de l'enfant, qui a des antécédents judiciaires, et de son ancien beau-frère, mentalement instable. Mais tous deux ont un alibi. L'histoire ne tarde plus à être exposée aux médias et l'avocat Richard Daley Jr. y voit vite l'opportunité de donner un coup de pouce à sa carrière politique. Voulant résoudre l'affaire à tout prix sous la pression de leurs supérieurs, les autorités, sans preuve ni même soupçons plausibles, essaient d'obtenir des aveux de la part de Cyndi et David Dowaliby. Le jeune couple vit un cauchemar, soumis à toutes sortes de tests possibles et harcelés de questions. Lorsque le corps de la petite Jaclyn est retrouvé, leur vie finit de basculer dans l'horreur. Leur fils de quatre ans, Davey, leur est enlevé...