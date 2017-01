Disparue dans la nuit - Partie 2  

Lorsque débute le procès de Cyndi et David, police, médias et public sont convaincus de la culpabilité des Dowaliby. Tous, à part John Waters, un détective engagé par leur avocat et le reporter Paul Hogan. Waters a commencé à rassembler des preuves solides discréditant la thèse de la police, mais l'Etat qui n'a pas d'autre suspect, reste déterminé à faire inculper le couple. L'avocat, confiant, conseille à ses clients de ne pas témoigner mais cela est perçu par le jury comme une preuve supplémentaire de leur culpabilité. Cyndi, qui vient d'accoucher, est relaxée, faute de preuves, et David est condamné à quarante-cinq ans de prison pour le meurtre de Jacklyn... A l'extérieur, Cyndi continue de se battre pour son mari et obtenir l'autorité parentale sur ses deux enfants...