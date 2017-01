Il était une fois à Castlebury...  

Enfant, Julie rêvait de voyager dans les contrées lointaines, là où on chantait et on dansait pour le plaisir, là où les maisons étaient encombrées d'orgues de Barbarie et de boîtes à musique, d'automates et de pendules à coucou... Hélas, le temps a passé et Julie est restée dans sa petite ville de Buffalo. Aussi, quelle n'est pas sa surprise lorsque le majordome du duc de Castlebury, une ville située à la frontière du Liechtenstein, vient la convier avec sa nièce, Maddie, et son neveu, Milo, à venir passer Noël ! Après quelques hésitations, la jeune femme accepte l'invitation et tous les trois partent pour le château de Castlebury...