Le jugement dernier  

La Mer Noire vient d'être siphonnée par un tremblement de terre, comme l'avait prédit Rupert Crane. Eric Fox est envoyé pour récupérer le manuscrit de son prochain roman. Crane convoque également l'archéologue Brook Calvin. Un séisme détruit New York. Eric trouve Crane mort, touche par accident la barre que Crane tenait à la main et a des visions du futur. Brook arrive peu après et accuse Eric d'avoir tué Crane, mais ils trouvent une vidéo de Crane qui leur donne des instructions et l'arrivée d'hommes en noir les décide à partir. Guidés par les instructions de Crane et par les visions d'Eric et poursuivis par les hommes en noir, ils tentent d'échapper aux tremblements de terre et de sauver le monde dont la fin est programmée pour le lendemain soir.