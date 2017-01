Le médaillon de Noël  

Christine Eisley, une mère célibataire qui lutte pour joindre les deux bouts, a emménagé il y a quatre mois à Wilsonville, une charmante petite ville du Vermont. Un matin, elle sauve la vie d’une dame, victime d'une crise cardiaque. En la secourant, elle égare un médaillon représentant l’étoile polaire, qui lui vient de son père qu’elle n’a jamais connu. Un jour, Christine arrive en retard au restaurant où elle travaille, se fait renvoyer et se rend compte qu’elle a perdu son précieux médaillon. A trois semaines de Noël, le sort semble s’acharner contre elle quand elle apprend que son ex-mari veut obtenir la garde de leurs enfants, Zach et Kelly, et qu’elle va en plus se faire expulser de sa maison. Mais Judy Wilson, la dame dont Christine a sauvé la vie, charge Jason, son petit-fils, de retrouver la jeune femme. Quand Christine ne cesse de croiser ce dernier, elle pense au début que le jeune homme l’espionne pour le compte de son ex-mari...