Bobby est chargé d'une nouvelle mission par Interpol. Dans une Europe de l'Est infectée par de nombreux réseaux de trafiquants, Bobby doit faire un peu de ménage. Alors que l'investigation progresse, lui et son équipe se mettent sur la trace d'un dangereux malfrat d'origine russe. Mais le coup de filet tourne au drame quand un équipier et ami de Bobby se fait assassiner.