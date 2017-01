Une bonne leçon  

Marion, avocate au barreau de Paris, voit arriver sa petite sœur, Sidonie, de retour d’un club de vacances au Maroc, le cœur brisé par un certain Diego. Ce guide de randonnées dans le désert aurait abusé d’elle. Suite à la tentative de suicide de Sidonie, qui lui a fait perdre la mémoire, Marion décide de se rendre sur place, bien décidée à démasquer ce bourreau des cœurs et à le lui faire payer ! Mais les apparences sont parfois trompeuses… Diego tombe immédiatement sous le charme de Marion. Hélas, le chef du village lui a interdit de séduire la moindre touriste sous peine de se voir envoyé aux confins de l’Islande au club pour seniors de Reykjavik. Marion va apprendre à connaître ce séducteur qu’elle repousse et qui l’attire en même temps. Sur les conseils de son médecin, Sidonie va arriver avec ses parents, persuadée qu’elle peut recouvrir la mémoire en revenant sur les lieux qui ont déclenché son «drame»…