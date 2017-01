Une famille en péril  

Hannah et Zach Wade, accompagnés de leur chien Chanouk, s’apprêtent à rejoindre leur père à bord d’un avion de tourisme. L’heure n’est pas à l’insouciance car leurs parents, Suzanne et Robert, sont au bord du divorce. En cause, l’éloignement de Robert pour des raisons professionnelles et son manque de disponibilité vis-à-vis de sa famille. Mais une autre épreuve attend la famille Wade : l’avion des enfants s’écrase en pleine forêt. Les enfants ainsi que Chanouk, sortis indemnes du crash, décident d’aller chercher de l’aide pour secourir le pilote, gravement blessé...