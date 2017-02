Vengeance à double face  

Défigurée depuis l'âge de 6 ans après un grave accident de voiture, Emily travaille chez un vieil antiquaire en rêvant de devenir styliste. Sa vie prend une tournure plus sombre quand, sous le charme d'un séduisant livreur couvert de dettes, elle accepte de cambrioler son employeur. Mais lorsque le vieil homme surprend les deux voleurs, il s'écroule, victime d'une crise cardiaque. Préférant veiller sur le malade plutôt que de s'enfuir, Emily est arrêtée et envoyée en prison. Sur place, elle fait la connaissance d'un médecin qui, fou amoureux, lui propose de l'opérer dès sa sortie... et de l'épouser ! Emily pense avoir enfin trouvé le bonheur quand elle découvre que son nouveau visage n'est autre que celui de la première femme de son cher chirurgien.