The Walking Dead - s04e4 - Indifférence  

Alors que l'épidémie fait rage dans la prison, Rick et Carol décident de partir à la recherche de médicaments et de nourriture. Après cette tragique excursion, le shérif décide de bannir Carole de la prison, estimant qu'elle est dangereuse pour le groupe. L'intéressée s'exécute et part seule sur les routes... Pendant ce temps, le groupe composé de Michonne, Daryl, Tyreese et Bob ont trouvé un véhicule et atteint l'université. Après avoir pris les médicaments, ils se rendent compte, lors d'une attaque de rôdeurs, que Bob a préféré prendre une bouteille d'alcool plutôt que des médicaments...