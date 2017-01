Vampire Diaries : Balade enneigée pour Candice King et sa petite famille

Par Alexis Hache | Ecrit pour NT1 |

Une famille unie, un peu de neige et une promenade bonnets sur la tête : voilà l’image que Candice King a postée sur Instagram il y a quelques heures. Un cliché sur lequel Joe King, le mari de Candice et guitariste du groupe The Fray, apparaît tout sourire devant sa petite famille, tous bien couverts pour l’occasion !



On y voit donc également Ava et Elise, les deux petites filles que Joe King a eues d’une précédente relation, et Florence May, née il y a presque un an, le 15 janvier 2016. On se souvient d’ailleurs que le bébé avait été béni par le pape François lui-même lors de sa visite aux Etats-Unis !



L’interprète de Caroline Forbes dans Vampire Diaries a toutes les raisons d’être heureuse à la tête d’une telle famille et profite de la trêve hivernale des séries américaines pour se reposer et profiter de ses proches.



Juste avant sa balade dans la neige, Candice King a posté une photo d’elle datant du réveillon 2015 quand elle était enceinte de Florence May ! Avec cette légende : « C’est une année que nous n’oublierons jamais pour énormément de raisons… 2016, tu m’as appris beaucoup… 2017, on arrive ! » On lui souhaite en tout cas autant de bonheur que ce qu’elle a pu connaître l’année passée !





2017 here come the Kings...❤️. #itsabouttheonesyoulove Une photo publiée par Candice King (@craccola) le 2 Janv. 2017 à 17h12 PST