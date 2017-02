Candice Accola, ses vacances romantiques avec son époux

Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Après la fin du tournage de l’ultime saison de The Vampire Diaries, Candice Accola s’est octroyée quelques jours de vacances aux côtés de son époux Joe King.

Candice Accola profite pleinement de ses jours de repos avec la fin des tournages de la série créée par Julie Plec. Celle qui joue Caroline Forbes dans The Vampire Diaries s’est envolée pour la Jamaïque aux côtés de son époux, Jo King. Le couple a ainsi assisté au mariage de leurs amis organisé sur la plage. Au programme, balade au bord de la mer des Caraïbes, lancée de lanternes et dégustation d’eau de coco. Candice Accola et son compagnon se sont ainsi retrouvés loin de l’effervescence de la Géorgie, lieu de tournage de la série.

Depuis février 2012, la belle file le parfait amour avec l’un des membres du groupe The Fray. Ils se sont mariés en 2014 à La Nouvelle-Orléans. Une première petite fille, Florence May King, est née de leur union en janvier 2016. Très active sur les réseaux sociaux, Candice King partage régulièrement des clichés de son quotidien, des premiers pas de sa fille mais aussi de ses moments de complicité avec son époux.

Mais elle n’est pas la seule à publier des photos de sa vie sur les réseaux sociaux. Jo King a d’ailleurs partagé un adorable cliché d’eux lors de la cérémonie du mariage. Les internautes ont ainsi aperçu la nouvelle couleur de cheveux de Candice Accola. Fini le blond, la belle a foncé sa couleur. Un nouveau look qui lui va à ravir : "J’adore ta nouvelle coiffure", peut-on lire à plusieurs reprises.









Jamaican dip... 🇯🇲❤️️🍍 Une publication partagée par Candice King (@craccola) le 18 Févr. 2017 à 15h07 PST

