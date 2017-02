Clap de fin pour la série, les acteurs ont tourné le dernier épisode

Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

L’ultime saison de The Vampire Diaries touche bientôt à sa fin. Après huit saisons, les acteurs de la série créée par Julie Plec ont achevé leur dernier jour de tournage. L’occasion pour eux de tirer un bilan positif de cette expérience.

Depuis le 10 septembre 2009, date de la première diffusion de la série The Vampire Diaries, Ian Somerhalder et Paul Wesley incarnent les frères Salvatore. Face à Nina Dobrev (Elena Gilbert), les deux vampires ont rythmé le quotidien des habitants de petite ville de Mystic Falls. Si durant des années, les audiences n’ont cessé d’augmenter, il est temps pour les acteurs de dire adieu à leur personnage. En effet, le 9 février dernier, le casting a profité du dernier jour de tournage pour se retrouver et ainsi tirer un bilan de leur expérience. Ils ont ainsi tourné l’ultime épisode tant attendu, diffusé le 10 mars prochain aux Etats-Unis.

Sur les réseaux sociaux, les acteurs ont partagé ce moment riche en émotion. A travers plusieurs clichés, Ian Somerhalder, Paul Wesley, Kat Graham ou encore Candice Accola ont souhaité remercier leurs nombreux fans : "C’est officiellement terminé pour The Vampire Diaries, a écrit Ian Somerhalder. Du premier jour jusqu’à la dernière nuit, j’ai été le dernier à quitter les plateaux ce matin, pas un seul membre de la production, pas un seul bruit. A tous les fans, merci pour tout, nous n’aurions jamais pu faire ce voyage sans vous. A tous ceux qui ont rendu la série possible. Nous l’avons fait. 8 ans. Merci à tous."

L’ultime épisode de The Vampire Diaries arrive dont à grands pas. Et bonne nouvelle pour les fans de la série, Nina Dobrev a annoncé son grand retour dans le show. Mais pour le moment, aucune autre information n’a été dévoilée quant à l’intrigue de ce dernier épisode.









That's officially a wrap. One last pic of the brothers in front of the Camaro. To the fans, thank you for being a part of this journey in our lives. We couldn't have done it without you. Une photo publiée par Paul Wesley (@paulvedere) le 8 Févr. 2017 à 20h27 PST

