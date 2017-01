D’anciens personnages de retour dans la série ?

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Les fans de la série Vampire Diaries sont impatients. En effet, ce n’est plus un secret, Nina Dobrev a annoncé son retour officiel dans la série dans un épisode de la série. Mais les scénaristes ont plus d’un tour dans leur sac et prévoient de nombreuses autres surprises. Attention, cet article contient des spoilers, vous êtes donc libres de continuer votre lecture ou non. Les fans le savent depuis quelques temps déjà, les portes de Mystic Falls vont bientôt se fermer. Les scénaristes ont décidé de mettre les petits plats dans les grands pour offrir aux fans le plus beau des finals en faisant revenir certains anciens personnages. Ça promet !



Selon les premières informations, l’ultime saison devrait voir le retour de nombreux personnages du passé. En effet, un synopsis d’un épisode de la série annonce que Bonnie et Caroline feront un voyage assez étrange dans la tête de Damon Salvatore. Il s’agira, vous l’avez certainement compris, d’un épisode placé sous le signe de la nostalgie que les téléspectateurs pourront découvrir. D’anciens personnages seront de retour comme par exemple Vicki Donovan (la sœur de Matt) ou encore la mère de Caroline. Bonnie ne sera pas en reste et pourra serrer dans ses bras sa grand-mère qui lui a révélé ses dons de sorcière au début de la série. Cet épisode devrait s’avérer très émouvant pour les fans de la série.



Damon va vivre des moments éprouvants